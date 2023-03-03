В Уфе в день открытия футбольного манежа установлен мировой рекорд

Было заявлено больше, плюс есть ребята совсем маленькие, которые только начали свой путь. Чеканка – это основа, всегда можно совершенствовать и усложнять, это полезно.

Анатолий Янчев, чемпион мира в дисциплине Challenge по футбольному фристайлу