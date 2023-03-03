В Уфе в день открытия футбольного манежа установлен мировой рекорд

Рекорд России в новом объекте республики. Сегодня в Уфе заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров приняли участие в церемонии открытия нового крытого футбольного манежа. Объект получил название «Республиканский центр детско-юношеского футбола», он находится рядом с домашним стадионом ФК «Уфа» – «Нефтяником».
Этого события в нашей республике действительно ждали. В Башкортостане до этого момента не было ни одного полноразмерного крытого футбольного манежа, где можно было бы тренироваться и играть в комфортных условиях в любое время года.
Сооружение площадью 6,5 тысяч квадратных метров построено на месте бывших тренировочных полей стадиона «Нефтяник». Общая стоимость объекта – 653 миллиона рублей. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» из федерального бюджета на строительство было направлено 550 миллионов рублей.
В день запуска манежа был установлен новый рекорд мира. 669 футболистов республики, которые находились на нескольких площадках, на протяжении десяти секунд одновременно чеканили мяч. И пусть идеально сделать получилось не у всех, рекорд был зафиксирован. Зарядили своим показательным выступлением юных футболистов на новые достижения профессиональные фристайлеры, среди которых были и чемпионы мира.
На новом объекте был дан старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой». Это новый вид состязаний на стыке образования, спорта и цифровизации. Одни и те же спортсмены выясняют сильнейшего сначала на виртуальном поле, а затем – на реальном.
В феврале 2024 года Россия проведет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В его программе – 16 дисциплин, среди которых и фиджитал-футбол. Ну а в завершение своего визита Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров провели символический ввод мяча в товарищеской игре между «Уфой» и «Рубином».
Манеж передан в управление футбольного клуба «Уфа». Однако заниматься здесь будут также воспитанники республиканских и муниципальных футбольных школ.
Уже сейчас несколько воспитанников башкирского футбола играют в различных лигах российского футбола. А Игорь Дивеев, например, выступает и за национальную сборную. С появлением манежа число таких футболистов должно только увеличиваться.