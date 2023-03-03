В Уфе в день открытия футбольного манежа установлен мировой рекорд

Рекорд России в новом объекте республики. Сегодня в Уфе заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров приняли участие в церемонии открытия нового крытого футбольного манежа. Объект получил название «Республиканский центр детско-юношеского футбола», он находится рядом с домашним стадионом ФК «Уфа» – «Нефтяником».

Этого события в нашей республике действительно ждали. В Башкортостане до этого момента не было ни одного полноразмерного крытого футбольного манежа, где можно было бы тренироваться и играть в комфортных условиях в любое время года.

Сегодня действительно важное событие в жизни нашей республики, таких объектов должно быть гораздо больше. И мы ставим себе задачу строить, строить и строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сооружение площадью 6,5 тысяч квадратных метров построено на месте бывших тренировочных полей стадиона «Нефтяник». Общая стоимость объекта – 653 миллиона рублей. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» из федерального бюджета на строительство было направлено 550 миллионов рублей.

Фото №1 - В Уфе в день открытия футбольного манежа установлен мировой рекорд

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» мы по итогам 2022 года ввели около 100 спортобъектов, планы на этот год такие же, мы активно развиваем наш проект бизнес-спринт, два объекта должны появиться в этом году и в следующем в республике.

Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта Российской Федерации

В день запуска манежа был установлен новый рекорд мира. 669 футболистов республики, которые находились на нескольких площадках, на протяжении десяти секунд одновременно чеканили мяч. И пусть идеально сделать получилось не у всех, рекорд был зафиксирован. Зарядили своим показательным выступлением юных футболистов на новые достижения профессиональные фристайлеры, среди которых были и чемпионы мира.

БАШКОРТТАР-БСТ

Сегодня было неплохо, побили рекорд, очень круто, свое имя в историю футбола вписали.

Матвей Мошнев, игрок ФК «Уфа-2011»

Было заявлено больше, плюс есть ребята совсем маленькие, которые только начали свой путь. Чеканка – это основа, всегда можно совершенствовать и усложнять, это полезно.

Анатолий Янчев, чемпион мира в дисциплине Challenge по футбольному фристайлу
Фото №2 - В Уфе в день открытия футбольного манежа установлен мировой рекорд

На новом объекте был дан старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой». Это новый вид состязаний на стыке образования, спорта и цифровизации. Одни и те же спортсмены выясняют сильнейшего сначала на виртуальном поле, а затем – на реальном.

Для того чтобы быть гармонично развитым, нужно показать себя и на поле, и на компьютере. Будете заниматься и тем, и другим, тогда вместе будете участвовать в новых фиджитал-играх.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

В феврале 2024 года Россия проведет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В его программе – 16 дисциплин, среди которых и фиджитал-футбол. Ну а в завершение своего визита Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров провели символический ввод мяча в товарищеской игре между «Уфой» и «Рубином».

Для республики, для детишек, для футбола знаковая дата. Я всех поздравляю, для нас это большой праздник, мы будем его часто отмечать. Сегодняшний день – прорыв в нашем движении, детишек будет больше, в манеже на траве играть – одно удовольствие.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Манеж передан в управление футбольного клуба «Уфа». Однако заниматься здесь будут также воспитанники республиканских и муниципальных футбольных школ.

Соревнований много планируется. Мы считаем, что не бывает футболистов не наших. Все футболисты из Башкирии – наши. Здесь они занимаются, в нашей школе, или еще где-то – неважно, главное, чтобы занимались в комфортных условиях.

Сергей Томаров, старший тренер школы ФК «Уфа»

Уже сейчас несколько воспитанников башкирского футбола играют в различных лигах российского футбола. А Игорь Дивеев, например, выступает и за национальную сборную. С появлением манежа число таких футболистов должно только увеличиваться.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии