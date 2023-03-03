Радий Хабиров подписал указ о ежегодных грантах для молодых ученых

В Башкирии стали ежегодными гранты для молодых ученых в размере 200 млн рублей. Соответствующий указ был подписан главой республики Радием Хабировым и опубликован на сайте правовой информации.
Ранее гранты выделялись сроком на один год. Действовала программа поддержки в 2022 году. Благодаря новому указу гранты будут выделяться ежегодно в виде субсидий на проведение стажировок и улучшение условий жилья для молодых научно-педагогических работников.
Радий Хабиров поручил Министерству образования до 1 апреля текущего года внести соответствующие изменения согласно новому указу. Правительству также было поручено предусматривать субсидии при формировании бюджета.