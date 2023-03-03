В Башкирии сотрудники ГИБДД поймали ранее судимого угонщика автомобиля

2 марта в отдел полиции Стерлитамака обратился местный житель. По словам потерпевшего, у него угнали автомобиль. Чтобы обнаружить преступников по горячим следам, был объявлен план "Перехват" сотрудниками ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, 50-летнего мужчину попросили отвезти к другу двое малознакомых мужчин. Около трех часов потерпевший возил по городу злоумышленников, после чего отказался продолжать движение. На улице Коммунистической угонщики заставили владельца покинуть автомобиль, после чего уехали в неизвестном направлении.

В ходе преследования автомобиля сотрудниками ГИБДД, один из подозреваемых на остановился на дороге и покинул автомобиль, попытавшись скрыться с места преступления, но быстро был задержан правоохранителями. Установлено, что 32-летний угонщик ранее был лишен водительского удостоверения и судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В момент угона, мужчина также был пьян. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.