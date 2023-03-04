Очередной пожар в Башкирии: многодетную семью спас пожарный извещатель

В Башкирии поздним вечером 3 марта был зарегистрирован пожар в доме многодетной семьи в Белебее. Горел дом на улице 60 лет СССР.

МЧС республики информирует, что в течение 10 минут после прибытия пожарных пламя было локализовано, еще через пять минут открытое горение удалось ликвидировать.

Было установлено, что в этом доме проживала семья с пятью детьми разного возраста: 2006, 2011, 2013, 2018 и 2019 годов рождения. По программе «Многодетные семьи» в доме ранее был установлен пожарный извещатель. Благодаря его срабатыванию семья своевременно покинула дом. Пострадавших в пожаре нет.

Временно семья будет проживать у родственников. На месте работает дознаватель МЧС России, предполагаемая причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. ГУ МЧС по Башкирии