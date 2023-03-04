На белорусское предприятие поставлена партия каучука из Башкирии

Из Башкирии на белорусское предприятие ОАО «Белшина поступила первая партия каучука, произведенная на АО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Компания заключила договор с белорусским производителем шин на поставку в общей сложности 23 000 тонн синтетического каучука марки СКИ-3, сообщает Правительство РБ.
Стерлитамакское предприятие намерено отгружать ежемесячно от 1 300 до 2 000 тонн каучука на белорусское производство. Первая поставка составила 1 300 тонн.
Фото: пресс-служба Правительства Башкирии