На белорусское предприятие поставлена партия каучука из Башкирии

Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки. Так, на реализацию проекта по техническому перевооружению линии выделения и сушки каучука компания получила льготный заем в размере 525 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых по программе «Комплектующие изделия» от Фонда развития промышленности. Реализация проекта позволит полностью автоматизировать процессы упаковки готовой продукции с использованием робототехники, еще больше конкурировать на рынке и дополнить список потребителей, в том числе зарубежных.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии