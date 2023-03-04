На белорусское предприятие поставлена партия каучука из Башкирии

Из Башкирии на белорусское предприятие ОАО «Белшина поступила первая партия каучука, произведенная на АО «Стерлитамакский нефтехимический завод». Компания заключила договор с белорусским производителем шин на поставку в общей сложности 23 000 тонн синтетического каучука марки СКИ-3, сообщает Правительство РБ.

Фото №1 - На белорусское предприятие поставлена партия каучука из Башкирии

Стерлитамакское предприятие намерено отгружать ежемесячно от 1 300 до 2 000 тонн каучука на белорусское производство. Первая поставка составила 1 300 тонн.

Предприятие активно пользуется нашими мерами поддержки. Так, на реализацию проекта по техническому перевооружению линии выделения и сушки каучука компания получила льготный заем в размере 525 млн рублей с процентной ставкой 1% годовых по программе «Комплектующие изделия» от Фонда развития промышленности. Реализация проекта позволит полностью автоматизировать процессы упаковки готовой продукции с использованием робототехники, еще больше конкурировать на рынке и дополнить список потребителей, в том числе зарубежных.

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии

Фото: пресс-служба Правительства Башкирии 

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