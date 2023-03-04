В одном из районов Башкирии при пожаре в бытовке погиб человек

В Мечетлинском районе Башкирии в деревне Сальзегутово загорелась бытовка на ул. Айской, сообщает ГУ МЧС по РБ. При тушении пожара было найдено тело погибшего.

По данным МЧС, пожар произошел вечером 3 марта. Сообщение о пожаре поступило довольно поздно, и к прибытию пожарных подразделений уже наблюдалось открытое горение строения по типу бытовки. Локализовать пламя удалось в течение 15 минут, а еще через 20 минут – ликвидировать открытое горение.

При разборе конструкций было найдено тело погибшего, предварительно, мужского пола. На место прибыли следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Выясняются подробности и причины происшествия.