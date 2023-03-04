Дмитрий Чернышенко о ЦУРе в Уфе: «Я очень впечатлен тем, что увидел»

Пример организации Центра управления республикой в Башкортостане необходимо тиражировать на всю страну. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Совместно с Главой Башкортостана Радием Хабировым во время визита в республику вице-премьер страны посетил ЦУР и ознакомился с тем, как здесь работают с обращениями жителей в социальных сетях.
В Башкортостане есть еще блок экономической аналитики. В числе его задач – управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам. Дмитрий Чернышенко отметил, что совместно с координационным центром правительства необходимо, чтобы разработанные в Башкортостане инструменты стали доступны для всей страны.
Также во время визита в Башкортостан Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с лидерами традиционных религий. Вопросы межконфессионального взаимодействия обсудили с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Гости осмотрели новые корпуса Российского исламского университета. Их открыли в сентябре прошлого года. В исламском учебном центре обучаются более 700 студентов из регионов России и стран СНГ.
Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров также посетили Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, где встретились с митрополитом Уфимским и Башкортостанским Никоном. В республике существует более полутора тысяч православных религиозных объединений, распределённых между четырьмя епархиями.Заместитель председателя Правительства России отметил, что в Башкортостане вопросам межконфессионального взаимодействия уделяют большое внимание.