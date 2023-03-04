Дмитрий Чернышенко о ЦУРе в Уфе: «Я очень впечатлен тем, что увидел»

Я очень впечатлён тем, что увидел. Честно скажу, всю страну объездили и везде обязательно заходим в командные центры губернаторов — ЦУРы. Но такого единения команды и Ситуационного центра, и ЦУРа (Центра управления республикой), и самого губернатора я вижу впервые. Вы большие молодцы. Но, поскольку вы передовики, с вас и самый большой спрос. У нас есть программа — мы берём лучшие решения и их в качестве стандарта распространяем на всю страну. Совместно с координационным центром правительства эту работу будет нужно сделать для того, чтобы разработанные в Башкортостане инструменты стали доступны для всей страны. Прежде всего, конечно, в новых наших субъектах. Там у нас вообще чистая поляна. Поэтому всё, что вы здесь своей „кровью“, своими каждодневными усилиями активизировали, находили лучшие решения, создали, теперь этим надо обязательно поделиться. Я знаю, что это не очень благодарная работа, потому что одно дело делать для себя, другое дело — сделать для кого-то. Нужно это правильно упаковать, задокументировать, описать, научиться этому обучать. И вот в этом, собственно, ваш труд, помимо того труда, который вы уже затратили, будет заключаться. Но я уверен, что у вас получится, потому что Глава у вас эффективный, ориентирован на результат и создал уникальные условия, которые приводят к тому, что эффективность госуправления повышается в разы.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России