Дмитрий Чернышенко о ЦУРе в Уфе: «Я очень впечатлен тем, что увидел»

Пример организации Центра управления республикой в Башкортостане необходимо тиражировать на всю страну. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Совместно с Главой Башкортостана Радием Хабировым во время визита в республику вице-премьер страны посетил ЦУР и ознакомился с тем, как здесь работают с обращениями жителей в социальных сетях.

В Башкортостане есть еще блок экономической аналитики. В числе его задач – управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам. Дмитрий Чернышенко отметил, что совместно с координационным центром правительства необходимо, чтобы разработанные в Башкортостане инструменты стали доступны для всей страны.

Я очень впечатлён тем, что увидел. Честно скажу, всю страну объездили и везде обязательно заходим в командные центры губернаторов — ЦУРы. Но такого единения команды и Ситуационного центра, и ЦУРа (Центра управления республикой), и самого губернатора я вижу впервые. Вы большие молодцы. Но, поскольку вы передовики, с вас и самый большой спрос. У нас есть программа — мы берём лучшие решения и их в качестве стандарта распространяем на всю страну. Совместно с координационным центром правительства эту работу будет нужно сделать для того, чтобы разработанные в Башкортостане инструменты стали доступны для всей страны. Прежде всего, конечно, в новых наших субъектах. Там у нас вообще чистая поляна. Поэтому всё, что вы здесь своей „кровью“, своими каждодневными усилиями активизировали, находили лучшие решения, создали, теперь этим надо обязательно поделиться. Я знаю, что это не очень благодарная работа, потому что одно дело делать для себя, другое дело — сделать для кого-то. Нужно это правильно упаковать, задокументировать, описать, научиться этому обучать. И вот в этом, собственно, ваш труд, помимо того труда, который вы уже затратили, будет заключаться. Но я уверен, что у вас получится, потому что Глава у вас эффективный, ориентирован на результат и создал уникальные условия, которые приводят к тому, что эффективность госуправления повышается в разы.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России

Также во время визита в Башкортостан Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров встретились с лидерами традиционных религий. Вопросы межконфессионального взаимодействия обсудили с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином. Гости осмотрели новые корпуса Российского исламского университета. Их открыли в сентябре прошлого года. В исламском учебном центре обучаются более 700 студентов из регионов России и стран СНГ.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров также посетили Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, где встретились с митрополитом Уфимским и Башкортостанским Никоном. В республике  существует более полутора тысяч  православных религиозных объединений, распределённых между четырьмя епархиями.Заместитель председателя Правительства России отметил, что в Башкортостане вопросам межконфессионального взаимодействия уделяют большое внимание.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии