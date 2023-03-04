Zasport: официальный экипировщик олимпийской команды России открыл магазин в Уфе

Компания Zasport является одной из ведущих в стране по производству спортивной одежды. Радий Хабиров в своих соцсетях отметил, что теперь в дизайнерские куртки и футболки оденут и сборные команды республики. Не так давно бренд начал строить в Башкортостане одну из своих фабрик по пошиву. Ее открытие запланировано на ближайший месяц.

Самая стильная и самая модная. Дважды на Олимпийских играх форма российской сборной была отмечена в крупнейших авторитетных изданиях мира. Впрочем, куда лучшая реклама, когда чемпионы не расстаются с одеждой бренда даже в повседневности. Гений шорт-трека Семен Елистратов на открытие магазина пришел в фирменном костюме Zasport.

Мне кажется, у «Заспорта» получается совместить две важные вещи – это практичность, т.е. чтобы она была удобная, потому что в этой форме нам нужно результат показывать, разминаться; второе – раскрыть какую-то красоту формы, нашей страны. У «Заспорта» получается и то, и другое. Семён Елистратов, олимпийский чемпион

Приглашать именитых спортсменов на открытие фирменных магазинов – уже традиция бренда Zasport. Семен Елистратов провел для посетителей автограф-сессию, ну а после присмотрел для себя кое-что из новой коллекции. Кстати, совсем скоро в экипировку бренда планируют переодеть и сборные команды республики.

Сегодня Башкортостан является ключевым спортивным регионом. И наша задача – создавать условия для наших спортсменов, муниципалитетов, детишек. Мы понимаем, что важно для молодежи, чтобы спортивная форма, в которой они занимаются, была крутая, престижная, качественная. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Розничная сеть уже представлена в крупнейших городах страны, теперь включая и Уфу. Особое место в ассортименте занимает так называемая капсульная коллекция «Красота внутри». Ее особенность в том, что в каждом регионе, где представлена компания Zasport, создаются вещи с уникальным брендом. В данном случае серия посвящена Башкортостану.

Для Башкортостана и бренда Zasport это сотрудничество взаимовыгодное. Сейчас в особой экономической зоне «Алга» строится швейная фабрика компании, что даст приток инвестиций и дополнительные рабочие места.

Очень много нам помогла и сделала сама республика, оказала поддержку. ОЭЗ – это налоговые, таможенные и другие льготы, хорошая инфраструктура, подключение коммуникаций, т.е. было сделано все, чтобы мы могли развивать свой бизнес и заниматься импортозамещением. Николай Ступаков, генеральный директор компании Zasport