Zasport: официальный экипировщик олимпийской команды России открыл магазин в Уфе

Компания Zasport является одной из ведущих в стране по производству спортивной одежды. Радий Хабиров в своих соцсетях отметил, что теперь в дизайнерские куртки и футболки оденут и сборные команды республики. Не так давно бренд начал строить в Башкортостане одну из своих фабрик по пошиву. Ее открытие запланировано на ближайший месяц.
Самая стильная и самая модная. Дважды на Олимпийских играх форма российской сборной была отмечена в крупнейших авторитетных изданиях мира. Впрочем, куда лучшая реклама, когда чемпионы не расстаются с одеждой бренда даже в повседневности. Гений шорт-трека Семен Елистратов на открытие магазина пришел в фирменном костюме Zasport.
Приглашать именитых спортсменов на открытие фирменных магазинов – уже традиция бренда Zasport. Семен Елистратов провел для посетителей автограф-сессию, ну а после присмотрел для себя кое-что из новой коллекции. Кстати, совсем скоро в экипировку бренда планируют переодеть и сборные команды республики.
Розничная сеть уже представлена в крупнейших городах страны, теперь включая и Уфу. Особое место в ассортименте занимает так называемая капсульная коллекция «Красота внутри». Ее особенность в том, что в каждом регионе, где представлена компания Zasport, создаются вещи с уникальным брендом. В данном случае серия посвящена Башкортостану.
Для Башкортостана и бренда Zasport это сотрудничество взаимовыгодное. Сейчас в особой экономической зоне «Алга» строится швейная фабрика компании, что даст приток инвестиций и дополнительные рабочие места.
Спортсмены и их победы – это гордость всей страны и источник вдохновения при создании новых моделей одежды, говорят создатели бренда. Фирменную фабрику в Башкортостане намерены открыть этой весной. Таким образом и республика будет причастна к созданию стиля победителей.