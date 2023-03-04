В Уфе проходит чемпионат страны по фехтованию на колясках

Финал командного чемпионата по фехтованию и личные успехи башкирских спортсменов. В эти дни в Уфе проходит чемпионат страны по фехтованию на колясках. За пять дней соревнований на счету представителей региона семь медалей.

4-летний Данияр первым спешит поздравить маму с медалью. Альбина Давлятова поднималась 20 раз на пьедестал на этапах кубка мира, но на чемпионате России у нее гораздо меньше побед. К примеру, стать лучшей в стране по сабле ей удалось только в третий раз. Поддержка самых близких помогает и Максиму Шабурову из Новосибирска. В Уфе паралимпийский чемпион выступает не один – в женских соревнованиях за медали борется его супруга Алена.

Чемпионат страны стал для Уфы традиционным соревнованием. За последние три года он проходит здесь в четвертый раз. Прибавьте к этому кубки страны и международные турниры.

Всего в турнире принимают участие 130 сильнейших фехтовальщиков страны. Среди представителей республики медали в рапире и в сабле в разных категориях завоевали Никита Нагаев, Тимур Хаматшин и Альберт Камалов. В предпоследний день соревнований мужская сборная Башкортостана боролась за золотые награды. В финале чемпионата им противостояли соперники из Новосибирской области.

Только предстоит выступить на чемпионате страны Тимуру Арсланову. На этих соревнованиях чемпион Европы работал в качестве судьи. Главный старт сезона для олимпийцев в этом виде спорта пройдет во Владикавказе, а пока членам команды предстоит пройти сборы.