В Башкирии 34 ребенка заболели туберкулезом

В 2022 году уровень заболеваемости активным туберкулезом детей в возрасте 0- 17 лет составил 34 случая, что на 5% ниже показателя предыдущего года и находится ниже уровня среднемноголетних значений. За год выявлено 24 детей (0-14 лет) с активными локальными формами туберкулеза, из них с туберкулезом органов дыхания — 23, с внелегочными формами — 2 детей.

пресс-служба Роспотребнадзора