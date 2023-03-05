В Башкирии 34 ребенка заболели туберкулезом

За 2022 год в Башкирии туберкулезом заболели 34 ребенка. Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что ситуация с заболеваемостью стабилизировались, за год фактов заражения стало меньше на пять процентов.
Вместе с тем эпидемиологическая обстановка по туберкулезу среди взрослого населения продолжает оставаться напряженной. В 2022 году уровень заболеваемости активным туберкулезом составила 1 438 случаев, зарегистрировано 1419 случая туберкулеза органов дыхания и 709 случаев туберкулеза с бактериовыделением. следует из данных санитарного ведомства.
Значительно снизился показатель смертности населения от туберкулеза, за указываемый период он составил 3,3 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущего года.
Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости активным туберкулезом зарегистрировано на 25 муниципалитетах.