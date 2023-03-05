В закрытом поселке под Уфой заживо сгорели двое людей

— В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытии на место сил и средств муниципальной пожарной охраны Уфы и МЧС России происходило открытое горение бани размерами 6×9 метров. Огонь также охватил мансарду по всей площади и отдельно стоящую беседку 3×4 метра, — рассказали в ведомстве.