В закрытом поселке под Уфой заживо сгорели двое людей

Под Уфой произошел смертельный пожар, унесший жизни двоих людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в бане на Рождественской улице в посёлке «Осоргинский посад».
— В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытии на место сил и средств муниципальной пожарной охраны Уфы и МЧС России происходило открытое горение бани размерами 6×9 метров. Огонь также охватил мансарду по всей площади и отдельно стоящую беседку 3×4 метра, — рассказали в ведомстве.
Сейчас устанавливаются личности погибших. Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.