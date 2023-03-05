Радий Хабиров выступил с лекцией перед студентами МГИМО

Еще одним важным событием недели стал визит Глава Башкортостана в Москву на встречу с башкирскими студентами столичных вузов. Общение проходило в Московском государственном институте международных отношений. Там Радий Хабиров также провел лекцию, в которой подробно рассказал о достижениях Башкортостана за последние годы, отметив для выпускников большие перспективы. Уже после прошел диалог, у каждого была возможность не только задать вопросы, но и презентовать проекты, которые, к слову, чиновники «взяли на карандаш». О чем говорили и какое деловое предложение Радий Хабиров сделал студентам во время встречи?
Для присутствующих в аудитории не нужно объяснять, кто будет читать эту лекцию. Более половины всех студентов в зале – выходцы из Башкортостана. Ну а с учетом специфики МГИМО, заточенного на международные отношения, Радий Хабиров выбрал и соответствующую тему – внешнеэкономическая деятельность субъектов страны на примере республики. И вот тут, пожалуй, каждый из студентов может открыть для себя что-то новое.
Башкортостан – в числе лидеров в стране по промышленной политике, научно-технологическому развитию и состоянию инвестиционного климата для бизнеса. Весьма успешно работа ведётся и на внешнеэкономическом направлении. Налаживаются тесные контакты с другими странами и открываются зарубежные представительства.
Внешнеэкномическую деятельность, как сказал Радий Хабиров, – это высшая математика ведения бизнеса. Вполне возможно, что решать ее задачи для республики предстоит будущим выпускникам.
Московский государственный институт международных отношений – один из ведущих вузов страны. Его выпускники с успехом работают за рубежом, в том числе по линии Министерства иностранных дел. Радий Хабиров предложил студентам написать эссе о своем желании работать в представительствах Башкортостана за рубежом. Лучшие могут получить предложения.
3 июня 2021 года в рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение между Республикой Башкортостан и МГИМО МИД России. Документ предполагает развитие традиций российской высшей школы, улучшение подготовки научно-педагогических кадров, укрепление инновационных возможностей системы профессионального образования региона. МГИМО будет участвовать в формировании кадрового потенциала республики в рамках программы целевой подготовки квалифицированных специалистов для основных отраслей экономики.
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе протокольной встречи высоко оценил уровень студентов-выходцев из Башкортостана. Хорошие отзывы получил и проект строящегося в Уфе кампуса. В этом вопросе, кстати, можно смело ориентироваться на опыт МГИМО, у которого три подобных объекта.
Радий Хабиров также пообщался с башкирскими земляками, которые учатся не только в МГИМО, но и во многих других московских вузах. По словам Главы Башкортостана, в юности он и сам пробовал поступить в один из столичных университетов.
Впрочем, идеальная картина, это глава республики не скрывает, чтобы выпускники, получив новые навыки, стремились вернуться. И в зале, кстати, есть такие студенты.
За последние годы, кстати, меняется тенденция и по оттоку абитуриентов из республики. Все больше ребят выбирает для поступления башкирские вузы.
Встреча проходила в формате «вопрос–ответ». Чтобы пообщаться с главой региона, образовалась очередь. Многие студенты рассказывали о своих проектах в сфере культуры, транспорта, строительства и не только. Глава республики прямо здесь дал поручения профильным министерствам ознакомиться с инициативами более детально.
Во время встречи Глава Башкортостана поручил зарезервировать дополнительные 20 млн рублей на поддержку интересных некоммерческих проектов студентов, которые обучаются в вузах за пределами республики. Кроме того, принято решение открыть в Москве офис башкирского культурного центра. Чиновники также должны сформировать реестр организаций, которые будут готовы принимать студентов на практики. Это станет еще одним стимулом, который позволит выпускникам охотнее возвращаться на малую родину, чтобы строить будущее республики.