Радий Хабиров выступил с лекцией перед студентами МГИМО

Еще одним важным событием недели стал визит Глава Башкортостана в Москву на встречу с башкирскими студентами столичных вузов. Общение проходило в Московском государственном институте международных отношений. Там Радий Хабиров также провел лекцию, в которой подробно рассказал о достижениях Башкортостана за последние годы, отметив для выпускников большие перспективы. Уже после прошел диалог, у каждого была возможность не только задать вопросы, но и презентовать проекты, которые, к слову, чиновники «взяли на карандаш». О чем говорили и какое деловое предложение Радий Хабиров сделал студентам во время встречи?

Для присутствующих в аудитории не нужно объяснять, кто будет читать эту лекцию. Более половины всех студентов в зале – выходцы из Башкортостана. Ну а с учетом специфики МГИМО, заточенного на международные отношения, Радий Хабиров выбрал и соответствующую тему – внешнеэкономическая деятельность субъектов страны на примере республики. И вот тут, пожалуй, каждый из студентов может открыть для себя что-то новое.

Объём валового регионального продукта Башкортостана – порядка 2,5 трлн рублей. Это второе место в Приволжской федеральном округе и десятое – среди регионов России. Думаю, что в этом году мы преодолеем планку в 3 трлн рублей. Два года подряд мы занимаем первое место в российском рейтинге эффективности промышленной политики и пятое – в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. У нас также очень развито сельское хозяйство. В 2022 году индекс сельхозпроизводства республики достиг 128 процентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан – в числе лидеров в стране по промышленной политике, научно-технологическому развитию и состоянию инвестиционного климата для бизнеса. Весьма успешно работа ведётся и на внешнеэкономическом направлении. Налаживаются тесные контакты с другими странами и открываются зарубежные представительства.

Внешнеэкномическую деятельность, как сказал Радий Хабиров, – это высшая математика ведения бизнеса. Вполне возможно, что решать ее задачи для республики предстоит будущим выпускникам.

У нас собраны очень талантливые ребята, почти все отличники с двумя-тремя языками. Многие уже работают. Кто-то в федеральных ведомствах, кто-то – в госкорпорациях, иностранных компаниях. Но какими бы ни были у нас планы, самое главное – сохранять единство, землячество и максимально способствовать продвижению бренда республики во всем мире. Эрик Губайдуллин, студент 2 курса магистратуры МГИМО

Башкортостан – родная земля. Хотелось бы, чтобы и дети в будущем были связаны с родной республикой. Рауль Хабибуллин, аспирант МГИМО

Московский государственный институт международных отношений – один из ведущих вузов страны. Его выпускники с успехом работают за рубежом, в том числе по линии Министерства иностранных дел. Радий Хабиров предложил студентам написать эссе о своем желании работать в представительствах Башкортостана за рубежом. Лучшие могут получить предложения.

3 июня 2021 года в рамках Петербургского экономического форума подписано соглашение между Республикой Башкортостан и МГИМО МИД России. Документ предполагает развитие традиций российской высшей школы, улучшение подготовки научно-педагогических кадров, укрепление инновационных возможностей системы профессионального образования региона. МГИМО будет участвовать в формировании кадрового потенциала республики в рамках программы целевой подготовки квалифицированных специалистов для основных отраслей экономики.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе протокольной встречи высоко оценил уровень студентов-выходцев из Башкортостана. Хорошие отзывы получил и проект строящегося в Уфе кампуса. В этом вопросе, кстати, можно смело ориентироваться на опыт МГИМО, у которого три подобных объекта.

Радий Хабиров также пообщался с башкирскими земляками, которые учатся не только в МГИМО, но и во многих других московских вузах. По словам Главы Башкортостана, в юности он и сам пробовал поступить в один из столичных университетов.

Впрочем, идеальная картина, это глава республики не скрывает, чтобы выпускники, получив новые навыки, стремились вернуться. И в зале, кстати, есть такие студенты.

Учусь уже третий год в Москве, оканчиваю бакалавриат. На следующий год собираюсь поступать на магистратуру в БашГУ. Своя земля тянет, родители очень рады, хотелось бы работать в госсекторы Уфы. Наиля Сунагатуллина, студентка 3 курса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В Москве хорошо заводить знакомства, получить связи. Это очень большое преимущество Москвы. В будущем они принесут пользу в Башкортостане. Айдар Бикбулатов, студент 5 курса Московского государственного строительного университета

За последние годы, кстати, меняется тенденция и по оттоку абитуриентов из республики. Все больше ребят выбирает для поступления башкирские вузы.

Мы при поддержке Министерства высшего образования на 40% за три года увеличили бюджетный набор. Речь идет о более чем 10 тыс. бюджетных мест. У студентов появилась возможность на бюджете обучаться у нас, а это работает. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Встреча проходила в формате «вопрос–ответ». Чтобы пообщаться с главой региона, образовалась очередь. Многие студенты рассказывали о своих проектах в сфере культуры, транспорта, строительства и не только. Глава республики прямо здесь дал поручения профильным министерствам ознакомиться с инициативами более детально.