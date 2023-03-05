Радий Хабиров стал гостем телемарафона «Территория женского счастья»

Что вкладывают мужчины в понятие «женское счастье»? В преддверии 8 Марта ответ на этот вопрос узнавали в прямом эфире телеканала БСТ. Проект «Территория женского счастья» вновь собрал в студии известных в республике мужчин и женщин. С праздником представительниц прекрасного пола поздравил Радий Хабиров. Руководитель региона также стал гостем открытой академии.

Елена Мартынюк и Аделина Галимова – участницы традиционной рубрики «Преображение». Пока им меняют прически, к зеркалу они сидят спиной. По задумке новый образ девушки увидят только в конце передачи. Каждая из них прошла жизненные испытания, но не опустила руки. После работы со специалистами по психологии, а сегодня еще и по красоте, они решили изменить курс жизни.

Что такое «женское счастье» разбирали в течение трехчасового марафона. Мнения хоть и разнились, суть была едина. Соединить карьеру и семью реально: современный слабый пол, далеко не слабый. В подтверждение теории каждая гостья студии яркий пример на практике.

Что касается подарков, традиционные набеги на цветочные салоны не исключаются. Но можно преподнести и оригинальный презент. Гостья из села Воскресенского Мелеузовского района, к примеру, дарит куклы. Игрушечная девочка исполняет желания, если положить ей в карман 10 рублей и конфету. Подойти к выбору подарка главное с романтикой, которую не исключает серьезная должность. 8 Марта – день, когда строгий костюм можно сменить на фартук.

В деловой гостиной сегодня на повестке туризм. Путешествие с семьей по родной республике – подарок, который запомнится эмоциями. Оригинальные рецепты и советы – все идеи сегодня посвящены тому, как сделать 8 Марта незабываемым.

Радий Хабиров не впервые на гостевом диване проекта «Территория женского счастья». Руководитель региона рассказал, что для него важно понимание в семье, если муж посвящает много времени работе. Открытой академии Глава Башкортостана выразил благодарность, отметив, что проект можно назвать негосударственным инструментом помощи жителям республики. В праздничный выпуск Радий Хабиров поздравил женщин региона. Период сейчас непростой, теплые слова особенно необходимы.

Каждый мужчина в Башкортостане считает своей главной задачей на следующей неделе поздравить наших женщин с 8 Марта. У нас будут проводиться мероприятия. Цель одна – поздравить наших милых женщин с праздником, поблагодарить их, пожелать всего самого доброго. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан