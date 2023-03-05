«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в овертайме третьего матча плей-офф

«Салават Юлаев» на этой неделе вступил в розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф уфимцы встречаются с «Адмиралом» из Владивостока. Сегодня прошел третий матч серии. Он завершился в пользу моряков со счетом 3:2. Юлаевцы проиграли, пропустив шайбу в овертайме. Теперь хоккеисты «Адмирала» ведут в серии – 2:1.

Финишный рывок «Салавата» в регулярном чемпионате позволил команде Виктора Козлова забраться на второе место таблицы Восточной конференции. Это вывело уфимцев на «Адмирал» из Владивостока. Соперник играет в строгом оборонительном стиле. Противостоять таким соперникам всегда непросто. Меньше «Адмирала» в регулярном чемпионате пропустил только ярославский «Локомотив». Вратарь команды Никита Серебряков – лидер лиги по коэффициенту отраженных бросков.

Мы все прекрасно понимаем, что это Дальний Восток. Игра будет зависеть от мелочей. Возможно, не будет такого счета. Потому что это – плей-офф, еще такие команды встречаются. Михаил Науменков, защитник ХК «Салават Юлаев»

Перед началом серии с командой встретился глава республики. Визит Радия Хабирова перед играми на выбывание стал хорошей традицией. Руководитель региона поблагодарил команду за яркую игру, боевой настрой и достойный результат в регулярке. Он отметил слаженную работу всего коллектива и пожелал хоккеистам побед. В конце встречи капитан юлаевцев Григорий Панин подарил Радию Хабирову свитер «Салавата».

Приятно видеть, что сформировалась плеяда молодых воспитанников башкирского хоккея и опытных игроков во главе с Григорием Паниным. Хорошо, что вы поддерживаете друг друга и демонстрируете слаженную командную работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перед началом первой игры хорошая новость пришла от врачей. После долгого отсутствия вернулся в строй канадский форвард Джош Хо-Сэнг. После возвращения команды из Магнитогорска он провел первую тренировку вместе с командой за полгода. Более того, из-за повреждения Алексея Пустозерова уже в первой домашней игре против «Адмирала» канадец вышел на лед. Несмотря на простой продолжительностью в полгода, Хо-Сэнг показал хороший уровень готовности.

Несмотря на то, что много пропустил, для первой игры сыграл неплохо. Естественно есть над чем работать, но для первого матча неплохо. Джош Хо-Сэнг, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Первая игра, как и ожидалось, получилась нерезультативной. Счет открыли хоккеисты «Адмирала», а юлаевцы свою единственную шайбу забросили в большинстве усилиями Хмелевского. В овертайме решающий гол на счету молодого нападающего владивостокской команды Прохора Корбита. Для него он стал первым в КХЛ.

Был ли у нас мандраж? Никакого. Мы выходим и играем Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Адмирал»

Во второй игре «Салават» сумел в полной мере реализовать свое преимущество в классе. Уже в первом периоде уфимцы забросили трижды. А к концу второго отрезка игра была сделана. Окончательный счет 5:2 позволил юлаевцам почувствовть уверенность в своих силах перед полетом во Владивосток.

Это плей-офф. Много потрачено сил и эмоций. Это только начало марафона. Легче не будет. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»