Команда из Башкирии готовится к олимпиаде «IQ-ПФО»

Команда из Башкортостана к олимпиаде «IQ-ПФО» практически готова. Интеллектуальное состязание Приволжского федерального округа среди студентов и школьников состоится в конце марта. В рамках подготовки к олимпиаде в технопарке БГПУ прошёл мастер-класс по управленческим поединкам.

Отрабатывались навыки переговорчиков, умение разговаривать с людьми и решать конфликтные ситуации. Подобные тренировки проводятся еженедельно в уфимском «Йешлек Хаусе», где собираются студенты и школьники.