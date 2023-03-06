В Уфе в автобусе мужчина вытащил из кармана беременной женщины телефон

Злоумышленник подошел к пассажирке на шестом месяце беременности, вытащил из кармана ее куртки iPhone 7 и положил его себе в брюки. Потерпевшая это заметила и схватилась за руку мужчины. Так они вместе вышли на улицу, где злоумышленник смог освободиться от «спалившей» его женщины, резко надавив ей на руку.