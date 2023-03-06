В Уфе в автобусе мужчина вытащил из кармана беременной женщины телефон

В башкирской столице мужчина вытащил из кармана куртки беременной женщины телефон. Она это заметила и пыталась как-то противостоять злоумышленнику, однако он все равно сбежал. Инцидент произошел в сентябре прошлого года в салоне пассажирского автобуса №122.
Злоумышленник подошел к пассажирке на шестом месяце беременности, вытащил из кармана ее куртки iPhone 7 и положил его себе в брюки. Потерпевшая это заметила и схватилась за руку мужчины. Так они вместе вышли на улицу, где злоумышленник смог освободиться от «спалившей» его женщины, резко надавив ей на руку.
Женщина крикнула, что мужчина украл у нее телефон, и водитель автобуса выбежал за ним, но догнать не смог. В настоящее время подсудимый перед ней извинился, возместил причиненный вред, перечислив по ее указанию денежные средства на расчетный счет мечети. Просила прекратить уголовное дело за примирением сторон.
Суд все-таки не прекратил уголовное дело. Мужчину приговорили к двум годам условного лишения свободы.