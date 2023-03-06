В Башкирии мужчина до смерти забил сожительницу, потому что она уходила из дома, когда его не было

В Баймакском районе Башкирии вахтовик до смерти забил свою подругу из-за того, что она уходила из дома, пока он в это время работал. Накануне суд вынем ему приговор, сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчина, его возлюбленная и мать вернулись домой с речки, где они распивали спиртные напитки. Вахтовик с подругой продолжили употреблять алкоголь на кухне, а его мать ушла спать. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за того, что женщина, пока он находился на вахте, уходила из дома без предупреждения. Она ему ответила нецензурно, а злоумышленник разозлился и избил ее, в результате чего она упала и ударилась о деревянный табурет, на котором стояла железная плита.