В Башкирии мужчина до смерти забил сожительницу, потому что она уходила из дома, когда его не было

В Баймакском районе Башкирии вахтовик до смерти забил свою подругу из-за того, что она уходила из дома, пока он в это время работал. Накануне суд вынем ему приговор, сообщили в пресс-службе инстанции.
Мужчина, его возлюбленная и мать вернулись домой с речки, где они распивали спиртные напитки. Вахтовик с подругой продолжили употреблять алкоголь на кухне, а его мать ушла спать. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за того, что женщина, пока он находился на вахте, уходила из дома без предупреждения. Она ему ответила нецензурно, а злоумышленник разозлился и избил ее, в результате чего она упала и ударилась о деревянный табурет, на котором стояла железная плита.
Пострадавшая после случившегося просто пошла смотреть телевизор в комнату, а подсудимый остался на кухне. Лежа на диване, женщина истекла кровью и умерла. Сначала ее без признаков жизни обнаружила проснувшаяся мать злоумышленника. Она обратила на это внимание сына, и тот вызвал «скорую», но было уже поздно – медикам оставалось только констатировать смерть потерпевшей.
Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.