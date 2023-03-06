В Уфе на ЖД станции «Дема» сгорел электроподвижной состав

Вчера, пятого марта, в 15:45 на железнодорожной станции «Дема» в Уфе сгорел электроподвижной состав. На место происшествия прибыли экстренные службы, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Электроподвижной состав оперативно отсоединили от основного состава, состоящего из трех вагонов. По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава. Локализация и ликвидация открытого горения произошла в 16.15 на площади 60 кв.м. К тушению пожара привлекалось 16 человек и 7 единиц техники.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Машинист эвакуировался самостоятельно. Пассажиров в составе не было.
В настоящее время устанавливаются все детали случившегося. На месте происшествия работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС по РБ.