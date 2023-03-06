В Уфе на ЖД станции «Дема» сгорел электроподвижной состав

Электроподвижной состав оперативно отсоединили от основного состава, состоящего из трех вагонов. По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача электроподвижного состава. Локализация и ликвидация открытого горения произошла в 16.15 на площади 60 кв.м. К тушению пожара привлекалось 16 человек и 7 единиц техники.