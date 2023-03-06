27-летняя жительница Уфы с поддельными правами устроила ДТП и скрылась

В Октябрьском районе Уфы суд вынес приговор жительнице Уфы за использование поддельных прав. Об этом сообщил глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Фото №1 - 27-летняя жительница Уфы с поддельными правами устроила ДТП и скрылась

Инцидент произошел в середине ноября 2022 года. В полицию обратился проживающий в частном доме уфимец, который рассказал, что обнаружил повреждения забора и скамейки. Оказалось, что наезд совершил автомобиль Volkswagen Polo, который поспешно скрылся с места аварии.

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Уфе оперативно-розыскным путем было установлено, что автомобиль принадлежит организации, занимающейся предоставлением машин в аренду. В день ДТП „Фольксваген Поло“ был арендован 27-летней уфимкой. Каково же было удивление сотрудников полиции, когда девушка явилась по приглашению в полк ДПС на рассмотрение административного дела, и предъявила свое водительское удостоверение — права оказались поддельными.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Отделом дознания управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

Женщина призналась, что поддельное водительское удостоверение приобрела в интернете за 60 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.

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