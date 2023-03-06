27-летняя жительница Уфы с поддельными правами устроила ДТП и скрылась

В Октябрьском районе Уфы суд вынес приговор жительнице Уфы за использование поддельных прав. Об этом сообщил глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел в середине ноября 2022 года. В полицию обратился проживающий в частном доме уфимец, который рассказал, что обнаружил повреждения забора и скамейки. Оказалось, что наезд совершил автомобиль Volkswagen Polo, который поспешно скрылся с места аварии.
Отделом дознания управления МВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.
Женщина призналась, что поддельное водительское удостоверение приобрела в интернете за 60 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.