27-летняя жительница Уфы с поддельными правами устроила ДТП и скрылась

Сотрудниками полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу Уфе оперативно-розыскным путем было установлено, что автомобиль принадлежит организации, занимающейся предоставлением машин в аренду. В день ДТП „Фольксваген Поло“ был арендован 27-летней уфимкой. Каково же было удивление сотрудников полиции, когда девушка явилась по приглашению в полк ДПС на рассмотрение административного дела, и предъявила свое водительское удостоверение — права оказались поддельными.

пресс-служба ГИБДД по РБ