В Уфе простились с инженером Башоперы Дмитрием Алешиным, погибшим в СВО

Вчера, пятого марта, в уфимском театре "Нур" состоялась траурная церемония прощания с инженером БГТОиБ с Дмитрием Алешиным, погибшим в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.
Вице-спикер парламента РБ Рустем Ахмадинуров и министр культуры Башкортостана Амина Шафикова выразили соболезнования родным и близким покойного.
Алешин учился в уфимской школе №97, затем поступил в Уфимский политехнический техникум. После его окончания его призвали на военную службу. После демобилизации мужчина устроился инженером в Башкирском государственном театре оперы и балета. За храбрость и отвагу его удостоили орденом Мужества.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алешина