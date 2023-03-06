В Уфе простились с инженером Башоперы Дмитрием Алешиным, погибшим в СВО

Алешин учился в уфимской школе №97, затем поступил в Уфимский политехнический техникум. После его окончания его призвали на военную службу. После демобилизации мужчина устроился инженером в Башкирском государственном театре оперы и балета. За храбрость и отвагу его удостоили орденом Мужества.