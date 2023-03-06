В Башкирии мужчина избил пенсионерку тростью ради выпивки

По предварительным данным, подозреваемый ночью разбил стекло веранды в частном доме. При виде хозяйки мужчина не испугался, а наоборот, достал нож и начал угрожать пенсионерке. Потом взял трость и ею начал избивать пожилую женщину, требуя денег и алкоголь. Потерпевшая отдала нападавшему три тысячи из своего кошелька и бутылку спиртного. Только после этого внезапный гость ушел.