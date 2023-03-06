В Башкирии мужчина избил жену и ребёнка

В Бирске перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвинили в избиении супруги и ребёнка. Инцидент произошёл ещё в августе прошлого года.
По версии следствия, в злополучный день мужчина в порыве агрессии швырнул в жену пульт от телевизора. У женщины диагностировали ушибленную рану лба. Также через несколько дней мужчина пнул своего 12-летнего ребёнка в грудь.
Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал вину. При назначении наказания судом учтены полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также отягчающее наказание обстоятельство — совершение преступления родителем в отношении малолетнего лица.
Суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.