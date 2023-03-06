В Башкирии мужчина избил жену и ребёнка

В Бирске перед судом предстал 40-летний местный житель, которого обвинили в избиении супруги и ребёнка. Инцидент произошёл ещё в августе прошлого года.

По версии следствия, в злополучный день мужчина в порыве агрессии швырнул в жену пульт от телевизора. У женщины диагностировали ушибленную рану лба. Также через несколько дней мужчина пнул своего 12-летнего ребёнка в грудь.