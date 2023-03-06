Житель Уфы разъезжал по городу на иномарке с крупной партией наркотиков

Уфимец в пьяном виде рассекал по городу с наркотиками в багажнике своего авто. Закладчика поймали сотрудники ГИБДД.

Фото №1 - Житель Уфы разъезжал по городу на иномарке с крупной партией наркотиков

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов, которые обнаружили в багажнике Volkswagen Polo 17 пакетиков с наркотическими веществами.

В апреле 2022 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. При досмотре автомобиля Volkswagen Polo у него были изъяты 17 пакетиков с синтетическим веществом. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

пресс-служба прокуратуры Башкирии

Кроме того, уфимец через интернет приобрел наркотики для их распространения через оборудованные «закладки» на территории Уфы. Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

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