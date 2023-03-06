Житель Уфы разъезжал по городу на иномарке с крупной партией наркотиков

В апреле 2022 года подсудимый, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. При досмотре автомобиля Volkswagen Polo у него были изъяты 17 пакетиков с синтетическим веществом. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

пресс-служба прокуратуры Башкирии