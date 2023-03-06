Житель Уфы разъезжал по городу на иномарке с крупной партией наркотиков

Уфимец в пьяном виде рассекал по городу с наркотиками в багажнике своего авто. Закладчика поймали сотрудники ГИБДД.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов, которые обнаружили в багажнике Volkswagen Polo 17 пакетиков с наркотическими веществами.
Кроме того, уфимец через интернет приобрел наркотики для их распространения через оборудованные «закладки» на территории Уфы. Подсудимый признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.