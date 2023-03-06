Захотевшая купить щенка 40-летняя уфимка стала жертвой интернет-мошенников

В Уфе местная жительница хотела купить щенка, но лишилась денег, попав на мошенников. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, уфимка потеряла 12 тысяч рублей.

Объявление о продаже щенка породы мальтипу пострадавшая нашла в сети. Связавшись с продавцом, женщине заявили, что нужно внести залог в размере 12 тысяч рублей. Уфимка отправила деньги, но пса так и не получила, а телефон мошенника уже не отвечал.