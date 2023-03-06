В Министерстве семьи и труда Башкирии подвели итоги деятельности в 2022 году

В конце года у всех получателей мер социальной поддержки появятся личные кабинеты. Там будет доступна информация о положенных льготах и пособиях. Об этом рассказали на расширенном заседании в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики. В ведомстве подвели итоги прошлого года, рассказали о результатах работы и планах на ближайшее время.

Для многодетной мамы Олеси Султановой время дорогого стоит. Раньше для получения каждого пособия и льгот приходилось обращаться в центр социальной поддержки отдельно. Сейчас же решить все вопросы удаётся одним посещением. Да и специалисты подскажут, какие ещё меры поддержки положены семье.

Задача была не просто обеспечить выплаты и льготы, а сделать их получение как можно более доступным. В прошлом году меры поддержки получили 1 миллион 200 тысяч человек. На это было направлено более 50 млрд рублей.

Итоги работы подвели на коллегии Министерства семьи, труда и соцзащиты населения. Главный результат в том, что несмотря на сложную экономическую ситуацию удалось не допустить обвала на рынке труда и достигнуть самых низких показателей безработицы за последние 30 лет. Была перестроена работы службы занятости. Кадровые центры, которые открываются в республике, отличаются не только внешним видом, но и функционалом. Их услуги вышли за рамки трудоустройства граждан.