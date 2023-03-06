В Уфе презентовали книгу, посвященную памяти башкирского фольклориста Бурзяна Баимова

Сборник сочинений посвящен 75-летию со дня рождения учёного. Туда включены статьи по проблемам башкирской фольклористики и этнографии языкознания.
Он прожил недолгую, но яркую жизнь, говорят коллеги. Многие научные труды Бурзяна Баимова сейчас используют учёные. Большую часть жизни он проработал в Институте истории, языка и литературы.
Область научных интересов – изучение песенных жанров в башкирском фольклоре. Принимал участие в издании сборника «Башкорт халык ижады», выезжал в фольклорные экспедиции по республике и соседним областям.