Средняя зарплата в Башкирии составила более 48 тысяч рублей

Стала известна средняя зарплата в Башкирии. По данным республиканских аналитиков, ее размер в 2022 году составил 48 349 рублей.

Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года номинальная ничсленная зарплата была на уровне 53 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем было в последние три месяца 2021 года.