Средняя зарплата в Башкирии составила более 48 тысяч рублей

Стала известна средняя зарплата в Башкирии. По данным республиканских аналитиков, ее размер в 2022 году составил 48 349 рублей.
Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года номинальная ничсленная зарплата была на уровне 53 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем было в последние три месяца 2021 года.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.