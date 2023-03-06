Средняя зарплата в Башкирии составила более 48 тысяч рублей

Стала известна средняя зарплата в Башкирии. По данным республиканских аналитиков, ее размер в 2022 году составил 48 349 рублей.

Фото №1 - Средняя зарплата в Башкирии составила более 48 тысяч рублей

Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года номинальная ничсленная зарплата была на уровне 53 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем было в последние три месяца 2021 года.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.

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