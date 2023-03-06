В Уфе прошла зимняя спартакиада трудящихся

На территории спорткомплекса «Биатлон» члены 13 профсоюзных организаций поборолись за победу на лыжной трассе. Свои силы команды показали в кроссе и эстафетах.

Еще не выйдя на старт, Герман уже стал рекордсменом. Шестилетний малыш – самый юный участник соревнований. За опыт в его команде отвечают мама и папа. Оба железнодорожники.

Семейная эстафета – один из самых массовых стартов соревнований. С собой обязательно нужно иметь лыжи, палки и группу поддержки.

Лыжникам сегодня пришлось нелегко. Снежная погода замедляла ход. Как говорят участники, «лыжи стояли».

Судьям приходится за ними глаз до глаз. Тем более правила знают не все. В соревнованиях приняли участие представители 13 профсоюзов республики. И кто, как не медики знают о пользе беговых лыж.

Участники соревнуются в лыжном кроссе, которые разделили на возрастные категории, чтобы борьба шла максимально справедливо.