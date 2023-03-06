Футбольный клуб «Уфа» одержал первую победу в новом году

Накануне подопечные Арслана Халимбекова в матче Первой лиги принимали на стадионе «Нефтяник» московский «Велес». Уфимцам удалось открыть счёт. Это сделал капитан команды Алексей Евсеев.
Однако москвичи перед самым перерывом его сравняли. Во втором тайме забивали уже только хозяева. Несмотря на тяжёлые погодные условия, Эрвинг Ботака и Роман Минаев довели преимущество «Уфы» до двух мячей. Окончательный счет установил защитник «Велеса» Валерий Почивалин, срезавший мяч в свои ворота. 4:1 – победа «Уфы». Подробнее об этой встрече и других футбольных событиях республики смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 20:15.