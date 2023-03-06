Футбольный клуб «Уфа» одержал первую победу в новом году

Однако москвичи перед самым перерывом его сравняли. Во втором тайме забивали уже только хозяева. Несмотря на тяжёлые погодные условия, Эрвинг Ботака и Роман Минаев довели преимущество «Уфы» до двух мячей. Окончательный счет установил защитник «Велеса» Валерий Почивалин, срезавший мяч в свои ворота. 4:1 – победа «Уфы». Подробнее об этой встрече и других футбольных событиях республики смотрите сегодня в программе «Пофутболим» в 20:15.