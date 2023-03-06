В Уфе ликвидировали засор из 50 тонн тряпок и мусора

В Уфе сотрудники предприятия «Уфаводоканал» ликвидировали масштабный засор канализации. Работники вывезли почти 50 тонн мусора.

Фото №1 - В Уфе ликвидировали засор из 50 тонн тряпок и мусора

Как сообщили в пресс-службе предприятия, аварийная бригада на протяжении двух недель проводила работы по прочистке засора на канализационной сети у дома №49 по улице Гагарина. Ликвидацией проблемы занимались 18 человек личного состава и 7 единиц техники.

Причиной засора стали горы тряпичных материалов, предметов личной гигиены, влажных салфеток.

Жители близлежащих домов долгое время смывали их в унитаз, вместо того, чтобы донести до мусорного ведра. Все это засорило трубы и вызвало такой масштабный засор.

пресс-служба МУП «Уфаводоканал»

Фото: МУП «Уфаводоканал». 

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