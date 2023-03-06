В Уфе ликвидировали засор из 50 тонн тряпок и мусора

Как сообщили в пресс-службе предприятия, аварийная бригада на протяжении двух недель проводила работы по прочистке засора на канализационной сети у дома №49 по улице Гагарина. Ликвидацией проблемы занимались 18 человек личного состава и 7 единиц техники.