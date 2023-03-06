В Уфе ликвидировали засор из 50 тонн тряпок и мусора

В Уфе сотрудники предприятия «Уфаводоканал» ликвидировали масштабный засор канализации. Работники вывезли почти 50 тонн мусора.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, аварийная бригада на протяжении двух недель проводила работы по прочистке засора на канализационной сети у дома №49 по улице Гагарина. Ликвидацией проблемы занимались 18 человек личного состава и 7 единиц техники.
Причиной засора стали горы тряпичных материалов, предметов личной гигиены, влажных салфеток.
Фото: МУП «Уфаводоканал».