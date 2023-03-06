В Башкирии осудили мужчину, который устроил погром в парке Победы

В Ишимбае суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который устроил погром в парке Победы. Инцидент произошел 6 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил разрушить мемориальный комплекс, состоящий из гранитных скал. Злоумышленник хотел причинить ущерб их историко-культурному значению.
Мужчина повалил на землю пять гранитных плит, которые были установлены перед военной техникой, и повредил их.
Фото: Администрация Ишимбая.