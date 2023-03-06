В Башкирии осудили мужчину, который устроил погром в парке Победы

В результате его преступных действий был поврежден элемент крепления гранитных плит к основанию мемориального комплекса, что повлекло частичную утрату свойств и общего внешнего вида комплекса и причинен ущерб администрации Ишимбая на 50 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

пресс-служба суда