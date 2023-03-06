В Башкирии ранее судимый мужчина избил и ограбил пожилую женщину

Полиция задержала подозреваемого в разбое. Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о разбойном нападении в селе Воробьево. 72-летнюю пенсионерку избили и ограбили.

В ходе расследования было установлено, что 55-летний житель Нефтекамска забрался в дом потерпевшей и угрожал хозяйке расправой. Взамен преступник требовал деньги и алкоголь. Пожилая женщина отдала нападавшему три тысячи рублей и бутылку спиртного, после чего мужчина скрылся.