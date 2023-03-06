В Башкирии в доме многодетной семьи произошел пожар

6 марта в Стерлитамаке произошел пожар в одном из частных домов. Установлено, что в доме проживает многодетная семья. об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Возгорание произошло по улице 7 ноября в двухэтажном доме. Прибывшие спасатели потушили очаг горения, который находился под крышей. К счастью, пострадавших и погибших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
Установлено, что в семье проживает семеро детей, трое из которых являются несовершеннолетними. В настоящее время двое 14-летних подростков находятся в приюте. Мать семейства вместе с 16-летним ребенком проживала на съемной квартире. В момент пожара в доме никого не было.