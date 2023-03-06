Ликвидация свалок и переход на газомоторное топливо: темы совещания в правительстве Башкирии

В Башкирии необходимо ликвидировать 800 несанкционированных свалок. Сделать это планируют к 2024 году. Об этом было заявлено на совещании с правительством региона. Было отмечено, что на начало мусорной реформы было в общей сложности более 3 тысяч несанкционированных мест хранения отходов.

На совещании обсудили и проводимую в Башкортостане работу по переоборудованию транспорта на использование газомоторного топлива. В 2022 году на метан переоснастили свыше тысяч единиц техники, в том числе коммунальной. Задача на этот год – переоборудовать более 3,5 транспортных средств. На эти цели выделят в полтора раза больше денег – почти 90 млн рублей. Было отмечено, что из бюджета республики предоставляются субсидии тем компаниям, которые строят газозаправочные станции. По их числу, кстати, Башкортостан – в лидерах по стране. Муниципалитетам поручено взять под личный контроль выполнение указанных работ.