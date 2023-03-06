В Давлеканово апробировали курс по финансовой грамотности для школьников

Это проект онлайн-платформы Child Skill. Программа была рассчитана на полгода. В ней принимали участие 35 гимназистов. Группа состояла из учеников с 3-го по 7-й класс. Обучение было бесплатным и проходило во внеурочное время.

В копилке из-под духов вопреки известной фразе деньги у Карины Хабировой всё же пахнут. Или, как говорят про ароматы, звучат. Услышать можно будет и то, что купит девочка на накопленные деньги.

Копилки – это картонные коробки с таблицей вложенных средств. Такие ребята делали на уроках финансовой грамотности. Их завершили 35 детей. Это группа школьников с 3-го по 7-й класс.

Программу занятий разрабатывали вместе с психологом, методисты переводили взрослые термины на язык, понятный детям. Все уроки написаны с нуля. Проект всероссийский. Это курс онлайн-платформы Child Skill. Для гимназии города Давлеканово участие было бесплатным. Это некая благотворительность. Основатель проекта сам родом из Башкортостана.