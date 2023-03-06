В Башкирии директор компании задолжал сотрудникам более 6 млн рублей зарплаты

В Башкирии генеральный директор ООО "Сетевая компания" предстанет перед судом за невыплату сотрудникам заработной платы. Работники организации не получали заработанные деньги четыре месяца и обратились в правоохранительные органы.
Следствием установлено, что директор задолжал сотрудникам свыше 6 млн рублей. Выяснилось, что в указанный период у организации имелись средства на выплату зарплаты, но целых 15 млн рублей пошли на другие не названные цели.
В результате всем работникам была выплачена зарплата в полном объеме. В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы. В ходе следствия генеральный директор организации признал свою вину.