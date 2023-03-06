В Башкирии для переоборудования автомобилей на газ выделят 89 млн рублей

В Башкирии на субсидии для перевода автомобилей на газ выделят почти 90 миллионов рублей. Об этом на совещании в правительстве региона рассказал премьер-министр Андрей Назаров.
По информации властей Башкирии, в 2022 году было переоборудовано на метан 1136 транспортных средств, среди которых также коммунальная техника. Это на 11% больше, чем было переоборудовано в 2021 году.
В прошлом году на эти целим было выделено 58,4 миллиона рублей. В текущем году из федерального бюджета направят 89,3 миллиона рублей. По словам главы кабмина, власти республики планируют переоборудовать 3 674 машины.