В Уфе простились с рядовым Олегом Ивановым, погибшим в ходе СВО

Олег Иванов родился в Уфе 10 марта 1991 года. В 2006 году окончил среднюю школу № 130. После окончания школы учился в Башкирском аграрном университете. Получив диплом о высшем образовании, он устроился на работу на предприятие ПАО «ОДК-УМПО». В октябре 2022 года ушел добровольцем для участия в СВО.