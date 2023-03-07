В Уфе простились с рядовым Олегом Ивановым, погибшим в ходе СВО

В башкирской столице проводили в последний путь рядового Олега Иванова, погибшего в ходе проведения СВО на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-служба администрации Калининского района.
Олег Иванов родился в Уфе 10 марта 1991 года. В 2006 году окончил среднюю школу № 130. После окончания школы учился в Башкирском аграрном университете. Получив диплом о высшем образовании, он устроился на работу на предприятие ПАО «ОДК-УМПО». В октябре 2022 года ушел добровольцем для участия в СВО.
Погибшего военнослужащего похоронили в селе Большетенькашево Нуримановского района Башкирии. У него остались супруга и дети.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Олега Иванова
Фото: РИА Новости.