В Уфе за год цены на вторичное жилье выросли на 4,7%

В феврале 2023 года в Уфе цены на вторичное жилье выросли на 4,7%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Об этом изданию КП-Уфа рассказали в «Авито Недвижимость».

Больше всего стоимость квартир на вторичном рынке среди городов-миллионников РФ выросла в Челябинске (на 22,1% больше)

– Спрос на покупку квартир во вторичном фонде в Уфе по сравнению с январем 2023-го увеличился на 14,6%. За год же наблюдается отрицательная динамика — показатели спроса снизились на 11,2%, – говорится в исследовании.