В Башкирии с начала года неонатальный скрининг прошли 4 500 новорожденных

С начала 2023 года в Башкортостане неонатальный скрининг прошли 4 500 новорожденных. Об этом в своем ТГ-канале сообщил министр регионального здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - В Башкирии с начала года неонатальный скрининг прошли 4 500 новорожденных

По результатам неонатального скрининга 22 малышей отнесли к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них 14 по первичному иммунодефициту и 8 по болезням обмена веществ.

Неонатальный скрининг является одним из первых важных исследований малыша. Возможности в выявлении у новорожденных сложных и редких заболеваний выросли в несколько раз.

Напомню, программа по РНС стартовала 1 января. Для ее реализации в регионах России определен список из 11 медицинских организаций. В наш Республиканский медико-генетический центр доставляются образцы биоматериала не только из роддомов республики, но и из 151 роддомов ПФО: Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Республики Марий Эл.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

По итогам двух месяцев скрининг прошли 17 849 новорожденных ПФО. 74 ребенка отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний, 40 - по наследственным болезням обмена веществ, 37 - по первичному иммунодефициту, три - по спинальной мышечной атрофии.

Фото: Айрат Рахматуллин.

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