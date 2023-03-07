В Башкирии с начала года неонатальный скрининг прошли 4 500 новорожденных

Напомню, программа по РНС стартовала 1 января. Для ее реализации в регионах России определен список из 11 медицинских организаций. В наш Республиканский медико-генетический центр доставляются образцы биоматериала не только из роддомов республики, но и из 151 роддомов ПФО: Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Республики Марий Эл.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ