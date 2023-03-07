В Башкирии с начала года неонатальный скрининг прошли 4 500 новорожденных

С начала 2023 года в Башкортостане неонатальный скрининг прошли 4 500 новорожденных. Об этом в своем ТГ-канале сообщил министр регионального здравоохранения Айрат Рахматуллин.
По результатам неонатального скрининга 22 малышей отнесли к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них 14 по первичному иммунодефициту и 8 по болезням обмена веществ.
Неонатальный скрининг является одним из первых важных исследований малыша. Возможности в выявлении у новорожденных сложных и редких заболеваний выросли в несколько раз.
По итогам двух месяцев скрининг прошли 17 849 новорожденных ПФО. 74 ребенка отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний, 40 - по наследственным болезням обмена веществ, 37 - по первичному иммунодефициту, три - по спинальной мышечной атрофии.
Фото: Айрат Рахматуллин.