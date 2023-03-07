Испугавшийся лая собаки уфимец избил 16-летнего подростка на глазах у сына

В Уфе 16-летний подросток оказался на больничной койке после поездки на лифте со своим соседом. Мужчина избил мальчика за лай маленькой собаки, которая напугала его. Избиение происходило на глазах у сына 37-летнего мужчины.

Все произошло в обычном лифте уфимской многоэтажки. Мужчина с сыном и подросток с собакой ехали в лифте, когда пес залаял. Мужчина подпрыгнул от неожиданности и решил выместить свою злобу на мальчике.

Он выволок подростка на лестничную площадку, поставил на колени и избил. За всем этим наблюдал сын неуравновешенного уфимца.

Окровавленный подросток побежал к родителям в квартиру, где рассказал о произошедшем. Они и вызывали полицейских и медиков.