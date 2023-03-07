Уфимский «Толпар» сумел избежать преждевременного завершения сезона

Башкирский коллектив продолжает бороться за выход в плей-офф. Для этого необходимо выиграть серию до двух побед у пермского «Молота».

Накануне прошла вторая игра серии. Первая в Перми осталась за «Молотом», «Толпар» лишился права на ошибку. На помощь приехали игроки нефтекамского «Тороса» вратарь Семён Вязовой, а также защитники Ярослав Цулыгин и Александр Комаров. Укрепившийся «Толпар» с первых минут захватил преимущество. В результате подопечные Владимира Потапова одержали победу со счетом 4:1.