Студенты БГМУ провели выездной товарищеский матч по волейболу

В заведении специального типа на содержании и обучении находятся девушки-подростки в возрасте от 11 до 18 лет. В течение всей игры обе команды показывали слаженную и результативную игру. В атмосфере витал дух соперничества, никто не хотел уступать. И, как заключили организаторы, победила в конечном итоге дружба.