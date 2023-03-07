Студенты БГМУ провели выездной товарищеский матч по волейболу

Соперниками будущих медиков стали воспитанники Ишимбайского учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.

В заведении специального типа на содержании и обучении находятся девушки-подростки в возрасте от 11 до 18 лет. В течение всей игры обе команды показывали слаженную и результативную игру. В атмосфере витал дух соперничества, никто не хотел уступать. И, как заключили организаторы, победила в конечном итоге дружба.

Основная цель таких мероприятий – социализация подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Также в этот день воспитанники Ишимбайского воспитательного учреждения показали свои хореографические и вокальные номера. На сцене состоялся концерт.

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