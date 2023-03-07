В Уфе открылась выставка работ из художественного стекла

Художница Элеонора Саунина представила изделия из хрупкого материала, выполненные в техниках фьюзинг и витраж «тиффани». Она занимается этим делом уже девять лет.

Элеонора захотела поделиться своим опытом и познакомить уфимцев и гостей города с необычными работами. Мастерица рассказала, что из листов стекла сначала вырезают отдельные элементы будущей работы, после производят резку и обработку вручную с использованием специальных инструментов и оборудования.