В Башкирии стартовали работы по чернению и распиловке льда

Они проводятся непосредственно вблизи мостов и искусственных сооружений. В преддверии паводка в столице республики предстоит выполнить такую процедуру на девяти объектах, расположенных на реках Белой, Уфе и Деме.

Все эти искусственные сооружения обслуживаются предприятием «Сурсис». По словам специалистов, в этом году толщина льда превышает прошлогодние показатели и достигает местами одного метра. Во избежание заторов и повреждений опор мостов как раз проводится распиловка и чернение льда вблизи искусственных сооружений.