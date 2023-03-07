В Башкирии стартовали работы по чернению и распиловке льда

Они проводятся непосредственно вблизи мостов и искусственных сооружений. В преддверии паводка в столице республики предстоит выполнить такую процедуру на девяти объектах, расположенных на реках Белой, Уфе и Деме.

Все эти искусственные сооружения обслуживаются предприятием «Сурсис». По словам специалистов, в этом году толщина льда превышает прошлогодние показатели и достигает местами одного метра. Во избежание заторов и повреждений опор мостов как раз проводится распиловка и чернение льда вблизи искусственных сооружений.

Лед распиливается и посыпается древесным углём возле опор моста через реку, чтобы быстрее таяло, льдины не образовывали заторов, тормозящих прохождение большой воды. Такие мероприятия мы проводим каждый год. В этом году запланировано на девяти участках.

Ринат Насыров, начальник участка МБУ «Сурсис»


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