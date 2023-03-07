В Башкирии одобрили законопроект по содействию с переездом и трудоустройством

Депутаты республики расширили список получателей государственной поддержки по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Государственного собрания Башкирии. Поправки вносятся в закон «О содействии занятости населения в Республике Башкортостан». Проект закона ранее был принят в первом чтении.
Предоставить услугу по содействию в переезде и переселении могут лицам, которые зарегистрированы в центрах занятости и находятся в поиске работы. Ранее такой услугой могли воспользоваться только граждане, признанные безработными.
В государственную помощь соискателю войдет оплата проезда к месту работы, суточные за время следования, оплата расходов на аренду жилья. При переезде в другую местность будет оплачен проезд и провоз багажа, а также выплатят единовременное пособие в зависимости от территории переселения.