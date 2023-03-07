Уличное освещение и перегруз дорог: основные темы оперативки с Радием Хабировым

На освещение населенных пунктов республики из бюджета выделят 200 миллионов рублей. Сегодня на оперативном совещании в ЦУРе обсудили тему организации наружного освещения. Запущенная в 2019-м соответствующая программа в этом году возобновлена благодаря инициативе главы республики. Штрафы за перегруз на дорогах, авиарейсы из аэропорта «Уфа» – на заседании правительства поднимались и другие ключевые вопросы.

В 2019 году по инициативе Радия Хабирова стартовала программа по улучшению наружного освещения в населенных пунктах республики. В последующие три года она была приостановлена. В соцсетях стало больше жалоб по этой теме – активно застраиваемые районы вокруг Уфы и Стерлитамака оставались в тени. В связи с этим по поручению главы республики программу решено возобновить. Из бюджета региона на эти цели выделят 200 миллионов рублей.

Деньги, конечно, небольшие, мы это понимаем, но давайте работу хотя бы начнем. Здесь надо с главами все по-умному раскидать по наиболее проблемным точкам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Столица республики станет светлее на все 50 тысяч светоточек – их заменят на белый цвет. К слову, опыт энергоменеджмента Уфы и Нефтекамска Радий Хабиров поручил изучить жилищно-коммунальному ведомству – в дальнейшем его планируется тиражировать в регионе.

Я ничего не навязываю, я только со слов знаю. Говорят, эффективный опыт. Через месяц от вас доклад, какие города готовы к этому. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании обсудили перегрузы на дорогах республики. С начала года в региональную казну за этот вид нарушения поступило штрафов на сумму более 16 млн рублей. На сегодняшний день в республике большегрузы контролируют 13 весогабаритных пунктов. Все они работающие – этого количества недостаточно, отметил глава республики и поручил разработать программу развития системы.

Пусть большегрузы понимают: Техас тут заканчивается. Они начинают объезжать, но историю с разбиванием дорог мы должны завершать. В качестве поручения, Алан Викторович, представьте программу развития системы весового контроля на 2-3 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этот вид транспорта дороги точно не разобьет – на совещании обсудили деятельность аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима. Накануне жители столицы смогли впервые улететь напрямую в Минск. Тем не менее приоритет принадлежит внутренним рейсам. В прошлом году было открыто семь новых направлений.

90 процентов пассажиропотока – это внутренние рейсы. Изменение географии полетов по республике мы будем развивать. Это приоритет. Международные открыты в Самарканд – Узбекистан и белорусскую столицу – Минск. Александр Андреев, генеральный директор АО «Международный аэропорт "Уфа" им. М. Карима»