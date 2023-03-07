Уличное освещение и перегруз дорог: основные темы оперативки с Радием Хабировым

На освещение населенных пунктов республики из бюджета выделят 200 миллионов рублей. Сегодня на оперативном совещании в ЦУРе обсудили тему организации наружного освещения. Запущенная в 2019-м соответствующая программа в этом году возобновлена благодаря инициативе главы республики. Штрафы за перегруз на дорогах, авиарейсы из аэропорта «Уфа» – на заседании правительства поднимались и другие ключевые вопросы.
В 2019 году по инициативе Радия Хабирова стартовала программа по улучшению наружного освещения в населенных пунктах республики. В последующие три года она была приостановлена. В соцсетях стало больше жалоб по этой теме – активно застраиваемые районы вокруг Уфы и Стерлитамака оставались в тени. В связи с этим по поручению главы республики программу решено возобновить. Из бюджета региона на эти цели выделят 200 миллионов рублей.
Столица республики станет светлее на все 50 тысяч светоточек – их заменят на белый цвет. К слову, опыт энергоменеджмента Уфы и Нефтекамска Радий Хабиров поручил изучить жилищно-коммунальному ведомству – в дальнейшем его планируется тиражировать в регионе.
На совещании обсудили перегрузы на дорогах республики. С начала года в региональную казну за этот вид нарушения поступило штрафов на сумму более 16 млн рублей. На сегодняшний день в республике большегрузы контролируют 13 весогабаритных пунктов. Все они работающие – этого количества недостаточно, отметил глава республики и поручил разработать программу развития системы.
Этот вид транспорта дороги точно не разобьет – на совещании обсудили деятельность аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима. Накануне жители столицы смогли впервые улететь напрямую в Минск. Тем не менее приоритет принадлежит внутренним рейсам. В прошлом году было открыто семь новых направлений.
Пополнится этот список зарубежных стран во второй половине года. Долететь без пересадок уфимцы смогут в китайский город Урумчи, который считается курортным, и в город Тель-Авив.