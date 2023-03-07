В Уфе в преддверии 8 Марта наградили выдающихся жительниц Башкирии

Мамы, полицейские, активистки и руководительницы. Женщин, которые сделали важный вклад в развитие республики, наградили сегодня в Уфе. С букетами цветов расцвели и сами представительницы прекрасного пола. Почётные грамоты, благодарности и ордена женщинам вручил глава региона Радий Хабиров. Для них организовали концерт и выездной салон красоты. А встречали как настоящих звёзд.

На красной дорожке в роли звёзд – исполнительницы главных ролей. Только не в кино, а в реальной жизни. Это мамы, бабушки, руководительницы и простые работницы – важна каждая из них. Женщин с международным праздником поздравил глава республики. Радий Хабиров наградил тех, кто трудится на благо Башкортостана. При этом сохраняя традиции и свою историю, как это делает активистка «Башкирского долголетия». Альбина Исхакова вечерним платьям предпочитает национальный костюм и агитирует других выбирать народные наряды.

При этом представительницы прекрасной половины человечества не боятся проявить жёсткость. Как первая женщина – глава района в Башкортостане. Зухра Гордиенко из рук руководителя региона получила орден Салавата Юлаева. Женщины в мужских профессиях доказывают: они вовсе не слабый пол. Девушке с меткой фамилией Наталье Макаровой словно было предначертано пойти работать в правоохранительные органы. Но форму надела, конечно, не из-за этого – кинологом стала из-за любви к животным.

Вне графика живут и журналисты телеканала БСТ. Специального корреспондента новостей Рамзию Каримову глава республики наградил почётной грамотой.