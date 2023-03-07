В Уфе прошли межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике

От первенства Приволжского федерального округа к первенству страны. В Уфе прошли межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике. Турнир стал генеральной репетицией к новым стартам уже российского уровня. Удалось ли членам национальной команды стать в Уфе лучшими и как выступили гимнастки из Башкортостана?

Пятикратная победительница первенства России Екатерина Андреева приехала на турнир в Уфу в качестве лидера сборной в своей возрастной группе. А выступали в столице республики юниорки не старше 15 лет. И это были личные состязания в многоборье и в отдельных его видах. После трех упражнений гимнастка из Чебоксар с большим преимуществом лидировала в общем зачете по программе мастеров спорта. Но падение с бревна в заключительном виде едва не лишило Андрееву золотой медали. Первой поддержала спортсменку ее личный тренер.

Тренер спросила, почему я упала, а я ответила, что к последнему снаряду адреналина стало много. Екатерина Андреева, участница соревнований /Чебоксары/

Редкие кадры: заслуженный тренер России Юлия Кинзягулова смотрит выступление гимнастки своей команды. Как правило, когда у снаряда ее воспитанницы, старший тренер стерлитамакской спортшколы отворачивается – так волнуется за результат. Но на этот раз гимнастки ее не подвели. Так Полина Суховерская стала лучшей среди представительниц республики по программе мастеров спорта России, она остановилась в шаге от пьедестала почета. А Ира Рогожина и Яна Спиридонова заняли второе и третье место среди кандидатов в мастера спорта.

Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной впервые принимал первенство Приволжского федерального округа. В последний раз турнир подобного уровня проводился в республике в 2008 году. Но ветераны башкирской гимнастики вспоминают одни из первых подобных соревнований в республике.

Среди участниц турнира – представительницы 11 регионов округа. Всего на первенстве разыграли 15 комплектов наград. Но главное – по итогам выступлений тренеры регионов определили состав команд для участия в первенстве страны.