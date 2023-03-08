В Башкирии мужчина случайно задушил свою супругу, пытаясь реанимировать ее

Как сообщает КП-Уфа, в суде мужчина признался, что не знал, как правильно делать искусственное дыхание. Он не стал исключать, что мог случайно задушить супругу во время самостоятельных «реанимационных действия». В итоге эксперты признали, что попавший в горло зубной протез не мог стать причиной смерти, так как человек может дышать через нос. Также суд постановил, что смерть сельчанки была вызвана неумелыми действиями ее супруга. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к одному году ограничения свободы.